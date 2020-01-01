Dat Boi (DATBOI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dat Boi (DATBOI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dat Boi (DATBOI) tokennel kapcsolatos információk Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy’s crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there. Hivatalos webhely: https://herecomedatboi.net/ Vásárolj most DATBOI tokent!

Dat Boi (DATBOI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dat Boi (DATBOI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.57K $ 18.57K $ 18.57K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.57K $ 18.57K $ 18.57K Minden idők csúcspontja: $ 0.01074087 $ 0.01074087 $ 0.01074087 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00018568 $ 0.00018568 $ 0.00018568 További tudnivalók a(z) Dat Boi (DATBOI) áráról

Dat Boi (DATBOI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dat Boi (DATBOI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DATBOI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DATBOI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DATBOI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DATBOI token élő árfolyamát!

DATBOI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DATBOI kapcsán? DATBOI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DATBOI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

