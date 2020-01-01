Dash 2 Trade (D2T) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dash 2 Trade (D2T) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dash 2 Trade (D2T) tokennel kapcsolatos információk Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.

Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.

Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.

Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.

Social trading: Trading competitions and shareable signals. Hivatalos webhely: https://dash2trade.com/ Vásárolj most D2T tokent!

Dash 2 Trade (D2T) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dash 2 Trade (D2T) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 143.41K $ 143.41K $ 143.41K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 473.50M $ 473.50M $ 473.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 302.87K $ 302.87K $ 302.87K Minden idők csúcspontja: $ 0.053805 $ 0.053805 $ 0.053805 Minden idők mélypontja: $ 0.00013598 $ 0.00013598 $ 0.00013598 Jelenlegi ár: $ 0.0003028 $ 0.0003028 $ 0.0003028 További tudnivalók a(z) Dash 2 Trade (D2T) áráról

Dash 2 Trade (D2T) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dash 2 Trade (D2T) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó D2T tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező D2T token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) D2T tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) D2T token élő árfolyamát!

D2T árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) D2T kapcsán? D2T-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) D2T tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

