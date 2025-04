Mi a(z) DarkCrypto Share (SKY)

DarkCrypto Shares (SKY) are one of the ways to measure the value of the DarkCrypto Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DARK close to peg. During epoch expansions the protocol mints DARK and distributes it proportionally to all SKY holders who have staked their tokens in the boardroom. SKY holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the DarkCrypto finance ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DarkCrypto Share (SKY) Erőforrás Fehér könyv Hivatalos webhely