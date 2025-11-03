TőzsdeDEX+
A(z) élő DarkAni Grok Companion ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DARKANI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DARKANI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DARKANI

DARKANI árinformációk

Mi a(z) DARKANI

DARKANI hivatalos webhely

DARKANI tokenomikai adatai

DARKANI árelőrejelzés

DarkAni Grok Companion Logó

DarkAni Grok Companion Ár (DARKANI)

Nem listázott

1 DARKANI-USD élő ár:

--
----
-1.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
DarkAni Grok Companion (DARKANI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:25:24 (UTC+8)

DarkAni Grok Companion (DARKANI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.95%

-12.51%

-12.51%

DarkAni Grok Companion (DARKANI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DARKANI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DARKANI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DARKANI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.95% az elmúlt 24 órában, és -12.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DarkAni Grok Companion (DARKANI) piaci információk

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

--
----

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

999.36M
999.36M 999.36M

999,358,856.767108
999,358,856.767108 999,358,856.767108

A(z) DarkAni Grok Companion jelenlegi piaci plafonja $ 5.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DARKANI keringésben lévő tokenszáma 999.36M, és a teljes tokenszám 999358856.767108. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.46K.

DarkAni Grok Companion (DARKANI) árelőzmények USD

A(z) DarkAni Grok CompanionUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) DarkAni Grok Companion USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DarkAni Grok Companion USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DarkAni Grok Companion USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.95%
30 nap$ 0-19.10%
60 nap$ 0-56.01%
90 nap$ 0--

Mi a(z) DarkAni Grok Companion (DARKANI)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DarkAni Grok Companion (DARKANI) Erőforrás

Hivatalos webhely

DarkAni Grok Companion árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DarkAni Grok Companion (DARKANI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DarkAni Grok Companion (DARKANI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DarkAni Grok Companion rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DarkAni Grok Companion árelőrejelzését most!

DARKANI helyi valutákra

DarkAni Grok Companion (DARKANI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DarkAni Grok Companion (DARKANI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DARKANI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Mennyit ér ma a(z) DarkAni Grok Companion (DARKANI)?
A(z) élő DARKANI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DARKANI ára a(z) USD esetében?
A(z) DARKANI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DarkAni Grok Companion piaci plafonja?
A(z) DARKANI piaci plafonja $ 5.46K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DARKANI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DARKANI keringésben lévő tokenszáma 999.36M USD.
Mi volt a(z) DARKANI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DARKANI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) DARKANI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DARKANI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DARKANI kereskedési volumene?
A(z) DARKANI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DARKANI ára emelkedni fog idén?
A(z) DARKANI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DARKANI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:25:24 (UTC+8)

DarkAni Grok Companion (DARKANI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

