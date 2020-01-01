Dark Magician Girl (DMG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dark Magician Girl (DMG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dark Magician Girl (DMG) tokennel kapcsolatos információk Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way. Hivatalos webhely: https://dmgsol.xyz/ Vásárolj most DMG tokent!

Dark Magician Girl (DMG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dark Magician Girl (DMG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 155.25K $ 155.25K $ 155.25K Teljes tokenszám: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 155.25K $ 155.25K $ 155.25K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00015547 $ 0.00015547 $ 0.00015547 További tudnivalók a(z) Dark Magician Girl (DMG) áráról

Dark Magician Girl (DMG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dark Magician Girl (DMG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DMG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DMG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DMG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DMG token élő árfolyamát!

