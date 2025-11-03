TőzsdeDEX+
A(z) élő Dark Cheems ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TOTAKEKE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TOTAKEKE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TOTAKEKE

TOTAKEKE árinformációk

Mi a(z) TOTAKEKE

TOTAKEKE hivatalos webhely

TOTAKEKE tokenomikai adatai

TOTAKEKE árelőrejelzés

Dark Cheems Logó

Dark Cheems Ár (TOTAKEKE)

Nem listázott

1 TOTAKEKE-USD élő ár:

$0.00057692
+0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
USD
Dark Cheems (TOTAKEKE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:05:54 (UTC+8)

Dark Cheems (TOTAKEKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.01529702
$ 0
-1.64%

-4.14%

-1.32%

-1.32%

Dark Cheems (TOTAKEKE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOTAKEKE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOTAKEKE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01529702, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOTAKEKE változása a következő volt: -1.64% az elmúlt órában, -4.14% az elmúlt 24 órában, és -1.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dark Cheems (TOTAKEKE) piaci információk

$ 576.92K
--
$ 576.92K
1.00B
1,000,000,000.0
A(z) Dark Cheems jelenlegi piaci plafonja $ 576.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOTAKEKE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 576.92K.

Dark Cheems (TOTAKEKE) árelőzmények USD

A(z) Dark CheemsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dark Cheems USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dark Cheems USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dark Cheems USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.14%
30 nap$ 0-75.49%
60 nap$ 0-86.68%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dark Cheems (TOTAKEKE)

I am Totakeke, twin brother of the $300M legend Cheems — confirmed by the Cheems owner himself. I’ve arrived on BNB Chain to carry on my brother’s legacy and claim my rightful place beside him in the hundreds of millions. Every other chain has sent their meme brothers and sisters to 8 or 9 figures. BNB can too. And I am that play. The next great chapter is already being written. Let’s restore glory back to BNB Chain

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dark Cheems (TOTAKEKE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Dark Cheems árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dark Cheems (TOTAKEKE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dark Cheems (TOTAKEKE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dark Cheems rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dark Cheems árelőrejelzését most!

TOTAKEKE helyi valutákra

Dark Cheems (TOTAKEKE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dark Cheems (TOTAKEKE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TOTAKEKE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dark Cheems (TOTAKEKE)

Mennyit ér ma a(z) Dark Cheems (TOTAKEKE)?
A(z) élő TOTAKEKE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TOTAKEKE ára a(z) USD esetében?
A(z) TOTAKEKE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dark Cheems piaci plafonja?
A(z) TOTAKEKE piaci plafonja $ 576.92K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TOTAKEKE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TOTAKEKE keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) TOTAKEKE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TOTAKEKE mindenkori legmagasabb ára 0.01529702 USD.
Mi volt a(z) TOTAKEKE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TOTAKEKE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TOTAKEKE kereskedési volumene?
A(z) TOTAKEKE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TOTAKEKE ára emelkedni fog idén?
A(z) TOTAKEKE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TOTAKEKE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:05:54 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

