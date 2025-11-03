Dark Cheems (TOTAKEKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01529702$ 0.01529702 $ 0.01529702 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.64% Árváltozás (1D) -4.14% Árváltozás (7D) -1.32% Árváltozás (7D) -1.32%

Dark Cheems (TOTAKEKE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOTAKEKE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOTAKEKE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01529702, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOTAKEKE változása a következő volt: -1.64% az elmúlt órában, -4.14% az elmúlt 24 órában, és -1.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dark Cheems (TOTAKEKE) piaci információk

Piaci érték $ 576.92K$ 576.92K $ 576.92K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 576.92K$ 576.92K $ 576.92K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Dark Cheems jelenlegi piaci plafonja $ 576.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOTAKEKE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 576.92K.