Mi a(z) DapyAI ($DAPY)

DapyAI is a cutting-edge, interactive AI bot on the Sui blockchain, created by DoubleUp, Sui's premier casino. It redefines online gambling by allowing users to send tokens directly to Dapy’s wallet, where the bot flips a coin and transparently posts the results on X. Beyond simple gameplay, DapyAI powers a prediction market on DoubleUp, offering a dynamic and engaging platform for wagering and community interaction.

DapyAI ($DAPY) Erőforrás Hivatalos webhely