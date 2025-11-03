DAOBase (BEE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.119035$ 0.119035 $ 0.119035 Legalacsonyabb ár $ 0.00840027$ 0.00840027 $ 0.00840027 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +17.26% Árváltozás (7D) +17.26%

DAOBase (BEE) valós idejű ár: $0.02333614. Az elmúlt 24 órában, a(z)BEE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BEE valaha volt legmagasabb ára $ 0.119035, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00840027 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BEE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +17.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DAOBase (BEE) piaci információk

Piaci érték $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 23.34M$ 23.34M $ 23.34M Forgalomban lévő készlet 55.00M 55.00M 55.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) DAOBase jelenlegi piaci plafonja $ 1.28M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BEE keringésben lévő tokenszáma 55.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.34M.