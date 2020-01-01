Dank Memes (DANK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dank Memes (DANK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dank Memes (DANK) tokennel kapcsolatos információk Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition. Hivatalos webhely: https://www.dankmemesonsol.net/ Vásárolj most DANK tokent!

Dank Memes (DANK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dank Memes (DANK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 500.31K $ 500.31K $ 500.31K Teljes tokenszám: $ 974.27M $ 974.27M $ 974.27M Keringésben lévő tokenszám: $ 974.27M $ 974.27M $ 974.27M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 500.31K $ 500.31K $ 500.31K Minden idők csúcspontja: $ 0.00210921 $ 0.00210921 $ 0.00210921 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00051612 $ 0.00051612 $ 0.00051612 További tudnivalók a(z) Dank Memes (DANK) áráról

Dank Memes (DANK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dank Memes (DANK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DANK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DANK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DANK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DANK token élő árfolyamát!

DANK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DANK kapcsán? DANK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DANK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

