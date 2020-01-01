DANCE MEMECOIN (DANCE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DANCE MEMECOIN (DANCE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DANCE MEMECOIN (DANCE) tokennel kapcsolatos információk WELCOME to the PARTY! $DANCE is the CURRENCY of FUN and ENTERTAINMENT. DANCE is UNIVERSAL. Put on your shutter glasses, dance, and let's have fun and earn when others have fun. DANCE MEMECOIN is the next BIG thing in CRYPTO on the SOLANA BLOCKCHAIN. DANCE MEMECOIN plans to build CLUB 69 in the METAVERSE where you can be NAUGHTY or NICE with your VR HEADSET (development starts at $1 Billion market cap). DANCE MEMECOIN is building the BIGGEST & COOLEST MEME MERCH & MUSIC that gives back to the COMMUNITY [ buy merch + play music = charity ]. MEME MUSIC is NOW AVAILABLE on all SOCIAL MEDIA + DIGITAL PLATFORMS [ 80+ TRACKS ]. DANCE MEMECOIN has 8 BILLION tokens ONE FOR EVERYONE with no TAXES and 10% of TOTAL SUPPLY is in the PARTY POT (the wealthy witch manages the party pot) THE PARTY POT turns $DANCE into $USD to build a GROWTH FUND for more SUCCESS in both BULL or BEAR markets. $DANCE is the life of the PARTY and CURRENCY in our ECOSYSTEM driving UTILITY, ADOPTION and HIGH VOLUME. Let's shape the FUTURE of DANCE, FUN, CONNECTION & ENTERTAINMENT TOGETHER. JOIN the PARTY on TELEGRAM Hivatalos webhely: https://dancememecoin.com Fehér könyv: https://www.dropbox.com/scl/fi/3ooxqp1fu6d7kvr5d6xun/DANCE-MEMECOIN-WHITEPAPER.png?rlkey=1ftax73mba8ngebos8hdexn9e&st=qmx0v8jx&dl=0 Vásárolj most DANCE tokent!

DANCE MEMECOIN (DANCE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DANCE MEMECOIN (DANCE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.75K $ 1.75K $ 1.75K Teljes tokenszám: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.28B $ 6.28B $ 6.28B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.23K $ 2.23K $ 2.23K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DANCE MEMECOIN (DANCE) áráról

DANCE MEMECOIN (DANCE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DANCE MEMECOIN (DANCE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DANCE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DANCE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DANCE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DANCE token élő árfolyamát!

DANCE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DANCE kapcsán? DANCE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DANCE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

