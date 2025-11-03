Danaher xStock (DHRX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 209.86 24h alacsony $ 213.2 24h magas Minden idők csúcspontja $ 230.48 Legalacsonyabb ár $ 180.2 Árváltozás (1H) -0.08% Árváltozás (1D) +0.29% Árváltozás (7D) -5.49%

Danaher xStock (DHRX) valós idejű ár: $210.46. Az elmúlt 24 órában, a(z)DHRX legalacsonyabb ára $ 209.86, legmagasabb ára pedig $ 213.2 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DHRX valaha volt legmagasabb ára $ 230.48, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 180.2 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DHRX változása a következő volt: -0.08% az elmúlt órában, +0.29% az elmúlt 24 órában, és -5.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Danaher xStock (DHRX) piaci információk

Piaci érték $ 186.49K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.78M Forgalomban lévő készlet 886.09 Teljes tokenszám 22,714.950734914

A(z) Danaher xStock jelenlegi piaci plafonja $ 186.49K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DHRX keringésben lévő tokenszáma 886.09, és a teljes tokenszám 22714.950734914. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.78M.