A(z) élő Daku V2 ár ma 0.12888 USD. Kövesd nyomon a(z) DAKU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DAKU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Nem listázott

$0.129531
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:05:20 (UTC+8)

Daku V2 (DAKU) árinformáció (USD)

$ 0.12782
$ 0.132914
$ 0.12782
$ 0.132914
$ 0.152985
$ 0.02737318
Daku V2 (DAKU) valós idejű ár: $0.12888. Az elmúlt 24 órában, a(z)DAKU legalacsonyabb ára $ 0.12782, legmagasabb ára pedig $ 0.132914 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DAKU valaha volt legmagasabb ára $ 0.152985, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02737318 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DAKU változása a következő volt: -1.18% az elmúlt órában, -0.42% az elmúlt 24 órában, és -0.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Daku V2 (DAKU) piaci információk

$ 77.71M
--
$ 77.71M
600.00M
599,999,750.615461
A(z) Daku V2 jelenlegi piaci plafonja $ 77.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DAKU keringésben lévő tokenszáma 600.00M, és a teljes tokenszám 599999750.615461. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 77.71M.

Daku V2 (DAKU) árelőzmények USD

A(z) Daku V2USD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0005520068827952.
A(z) Daku V2 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0150295345.
A(z) Daku V2 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0247872713.
A(z) Daku V2 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.080485515154362175.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0005520068827952-0.42%
30 nap$ -0.0150295345-11.66%
60 nap$ +0.0247872713+19.23%
90 nap$ +0.080485515154362175+166.31%

Mi a(z) Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hivatalos webhely

Daku V2 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Daku V2 (DAKU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Daku V2 (DAKU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Daku V2 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Daku V2 árelőrejelzését most!

Daku V2 (DAKU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Daku V2 (DAKU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DAKU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Daku V2 (DAKU)

Mennyit ér ma a(z) Daku V2 (DAKU)?
A(z) élő DAKU ár a(z) USD esetében 0.12888 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DAKU ára a(z) USD esetében?
A(z) DAKU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.12888. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Daku V2 piaci plafonja?
A(z) DAKU piaci plafonja $ 77.71M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DAKU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DAKU keringésben lévő tokenszáma 600.00M USD.
Mi volt a(z) DAKU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DAKU mindenkori legmagasabb ára 0.152985 USD.
Mi volt a(z) DAKU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DAKU mindenkori legalacsonyabb ára 0.02737318 USD.
Mekkora a(z) DAKU kereskedési volumene?
A(z) DAKU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DAKU ára emelkedni fog idén?
A(z) DAKU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DAKU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

