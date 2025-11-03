Daku V2 (DAKU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.12782 $ 0.12782 $ 0.12782 24h alacsony $ 0.132914 $ 0.132914 $ 0.132914 24h magas 24h alacsony $ 0.12782$ 0.12782 $ 0.12782 24h magas $ 0.132914$ 0.132914 $ 0.132914 Minden idők csúcspontja $ 0.152985$ 0.152985 $ 0.152985 Legalacsonyabb ár $ 0.02737318$ 0.02737318 $ 0.02737318 Árváltozás (1H) -1.18% Árváltozás (1D) -0.42% Árváltozás (7D) -0.74% Árváltozás (7D) -0.74%

Daku V2 (DAKU) valós idejű ár: $0.12888. Az elmúlt 24 órában, a(z)DAKU legalacsonyabb ára $ 0.12782, legmagasabb ára pedig $ 0.132914 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DAKU valaha volt legmagasabb ára $ 0.152985, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02737318 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DAKU változása a következő volt: -1.18% az elmúlt órában, -0.42% az elmúlt 24 órában, és -0.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Daku V2 (DAKU) piaci információk

Piaci érték $ 77.71M$ 77.71M $ 77.71M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 77.71M$ 77.71M $ 77.71M Forgalomban lévő készlet 600.00M 600.00M 600.00M Teljes tokenszám 599,999,750.615461 599,999,750.615461 599,999,750.615461

A(z) Daku V2 jelenlegi piaci plafonja $ 77.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DAKU keringésben lévő tokenszáma 600.00M, és a teljes tokenszám 599999750.615461. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 77.71M.