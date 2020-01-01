Daige (DAIGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Daige (DAIGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Daige (DAIGE) tokennel kapcsolatos információk Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is. Hivatalos webhely: https://www.daige.ai Vásárolj most DAIGE tokent!

Daige (DAIGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Daige (DAIGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 136.48K $ 136.48K $ 136.48K Teljes tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 136.48K $ 136.48K $ 136.48K Minden idők csúcspontja: $ 0.03381155 $ 0.03381155 $ 0.03381155 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00013649 $ 0.00013649 $ 0.00013649 További tudnivalók a(z) Daige (DAIGE) áráról

Daige (DAIGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Daige (DAIGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DAIGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DAIGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DAIGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DAIGE token élő árfolyamát!

DAIGE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DAIGE kapcsán? DAIGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DAIGE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!