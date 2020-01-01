Dagora (DADA) tokenomikai adatai

Dagora (DADA) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dagora (DADA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Dagora (DADA) tokennel kapcsolatos információk

Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era.

Hivatalos webhely:
https://dagora.xyz/

Dagora (DADA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dagora (DADA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 373.21K
$ 373.21K$ 373.21K
Teljes tokenszám:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 92.26M
$ 92.26M$ 92.26M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 4.05M
$ 4.05M$ 4.05M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.01031744
$ 0.01031744$ 0.01031744
Minden idők mélypontja:
$ 0.00267958
$ 0.00267958$ 0.00267958
Jelenlegi ár:
$ 0.0040451
$ 0.0040451$ 0.0040451

Dagora (DADA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Dagora (DADA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó DADA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező DADA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) DADA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DADA token élő árfolyamát!

DADA árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DADA kapcsán? DADA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.