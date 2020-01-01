Dagora (DADA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dagora (DADA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dagora (DADA) tokennel kapcsolatos információk Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era. Hivatalos webhely: https://dagora.xyz/ Vásárolj most DADA tokent!

Dagora (DADA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dagora (DADA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 373.21K $ 373.21K $ 373.21K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 92.26M $ 92.26M $ 92.26M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M Minden idők csúcspontja: $ 0.01031744 $ 0.01031744 $ 0.01031744 Minden idők mélypontja: $ 0.00267958 $ 0.00267958 $ 0.00267958 Jelenlegi ár: $ 0.0040451 $ 0.0040451 $ 0.0040451 További tudnivalók a(z) Dagora (DADA) áráról

Dagora (DADA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dagora (DADA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DADA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DADA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DADA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DADA token élő árfolyamát!

DADA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DADA kapcsán? DADA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DADA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

