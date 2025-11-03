TőzsdeDEX+
A(z) élő Dagknight Dog ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DOGK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOGK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Dagknight Dog ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DOGK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOGK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DOGK

DOGK árinformációk

Mi a(z) DOGK

DOGK hivatalos webhely

DOGK tokenomikai adatai

DOGK árelőrejelzés

Dagknight Dog Logó

Dagknight Dog Ár (DOGK)

Nem listázott

1 DOGK-USD élő ár:

--
----
+3.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Dagknight Dog (DOGK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:05:13 (UTC+8)

Dagknight Dog (DOGK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00259503
$ 0.00259503$ 0.00259503

$ 0
$ 0$ 0

-3.90%

+3.77%

-17.73%

-17.73%

Dagknight Dog (DOGK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00259503, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGK változása a következő volt: -3.90% az elmúlt órában, +3.77% az elmúlt 24 órában, és -17.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dagknight Dog (DOGK) piaci információk

$ 141.22K
$ 141.22K$ 141.22K

--
----

$ 141.22K
$ 141.22K$ 141.22K

2.27B
2.27B 2.27B

2,267,821,956.0
2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

A(z) Dagknight Dog jelenlegi piaci plafonja $ 141.22K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGK keringésben lévő tokenszáma 2.27B, és a teljes tokenszám 2267821956.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 141.22K.

Dagknight Dog (DOGK) árelőzmények USD

A(z) Dagknight DogUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dagknight Dog USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dagknight Dog USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dagknight Dog USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+3.77%
30 nap$ 0-58.19%
60 nap$ 0-56.04%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dagknight Dog (DOGK)

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain

DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex!

Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins!

Who is Dogk

Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dagknight Dog (DOGK) Erőforrás

Hivatalos webhely

Dagknight Dog árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dagknight Dog (DOGK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dagknight Dog (DOGK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dagknight Dog rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dagknight Dog árelőrejelzését most!

DOGK helyi valutákra

Dagknight Dog (DOGK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dagknight Dog (DOGK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dagknight Dog (DOGK)

Mennyit ér ma a(z) Dagknight Dog (DOGK)?
A(z) élő DOGK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOGK ára a(z) USD esetében?
A(z) DOGK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dagknight Dog piaci plafonja?
A(z) DOGK piaci plafonja $ 141.22K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOGK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOGK keringésben lévő tokenszáma 2.27B USD.
Mi volt a(z) DOGK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOGK mindenkori legmagasabb ára 0.00259503 USD.
Mi volt a(z) DOGK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOGK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DOGK kereskedési volumene?
A(z) DOGK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOGK ára emelkedni fog idén?
A(z) DOGK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOGK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:05:13 (UTC+8)

Dagknight Dog (DOGK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

