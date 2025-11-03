Dagknight Dog (DOGK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00259503 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -3.90% Árváltozás (1D) +3.77% Árváltozás (7D) -17.73%

Dagknight Dog (DOGK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00259503, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGK változása a következő volt: -3.90% az elmúlt órában, +3.77% az elmúlt 24 órában, és -17.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dagknight Dog (DOGK) piaci információk

Piaci érték $ 141.22K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 141.22K Forgalomban lévő készlet 2.27B Teljes tokenszám 2,267,821,956.0

A(z) Dagknight Dog jelenlegi piaci plafonja $ 141.22K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGK keringésben lévő tokenszáma 2.27B, és a teljes tokenszám 2267821956.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 141.22K.