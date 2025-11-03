DADI Insight Token (DIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 10.81 $ 10.81 $ 10.81 24h alacsony $ 12.22 $ 12.22 $ 12.22 24h magas 24h alacsony $ 10.81$ 10.81 $ 10.81 24h magas $ 12.22$ 12.22 $ 12.22 Minden idők csúcspontja $ 19.08$ 19.08 $ 19.08 Legalacsonyabb ár $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 Árváltozás (1H) +5.98% Árváltozás (1D) +10.06% Árváltozás (7D) -25.46% Árváltozás (7D) -25.46%

DADI Insight Token (DIT) valós idejű ár: $12.15. Az elmúlt 24 órában, a(z)DIT legalacsonyabb ára $ 10.81, legmagasabb ára pedig $ 12.22 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DIT valaha volt legmagasabb ára $ 19.08, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 7.47 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DIT változása a következő volt: +5.98% az elmúlt órában, +10.06% az elmúlt 24 órában, és -25.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DADI Insight Token (DIT) piaci információk

Piaci érték $ 6.70M$ 6.70M $ 6.70M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 18.23M$ 18.23M $ 18.23M Forgalomban lévő készlet 551.28K 551.28K 551.28K Teljes tokenszám 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

A(z) DADI Insight Token jelenlegi piaci plafonja $ 6.70M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DIT keringésben lévő tokenszáma 551.28K, és a teljes tokenszám 1500000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.23M.