A(z) élő DADI Insight Token ár ma 12.15 USD. Kövesd nyomon a(z) DIT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DIT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DIT

DIT árinformációk

Mi a(z) DIT

DIT fehér könyv

DIT hivatalos webhely

DIT tokenomikai adatai

DIT árelőrejelzés

DADI Insight Token Ár (DIT)

1 DIT-USD élő ár:

$12.15
$12.15
+10.00%1D
DADI Insight Token (DIT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:05:06 (UTC+8)

DADI Insight Token (DIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 10.81
$ 10.81
24h alacsony
$ 12.22
$ 12.22
24h magas

$ 10.81
$ 10.81

$ 12.22
$ 12.22

$ 19.08
$ 19.08

$ 7.47
$ 7.47

+5.98%

+10.06%

-25.46%

-25.46%

DADI Insight Token (DIT) valós idejű ár: $12.15. Az elmúlt 24 órában, a(z)DIT legalacsonyabb ára $ 10.81, legmagasabb ára pedig $ 12.22 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DIT valaha volt legmagasabb ára $ 19.08, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 7.47 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DIT változása a következő volt: +5.98% az elmúlt órában, +10.06% az elmúlt 24 órában, és -25.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DADI Insight Token (DIT) piaci információk

$ 6.70M
$ 6.70M

--
--

$ 18.23M
$ 18.23M

551.28K
551.28K

1,500,000.0
1,500,000.0

A(z) DADI Insight Token jelenlegi piaci plafonja $ 6.70M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DIT keringésben lévő tokenszáma 551.28K, és a teljes tokenszám 1500000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.23M.

DADI Insight Token (DIT) árelőzmények USD

A(z) DADI Insight TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ +1.11.
A(z) DADI Insight Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +1.5214157100.
A(z) DADI Insight Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DADI Insight Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +1.11+10.06%
30 nap$ +1.5214157100+12.52%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) DADI Insight Token (DIT)

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DADI Insight Token (DIT) Erőforrás

DADI Insight Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DADI Insight Token (DIT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DADI Insight Token (DIT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DADI Insight Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DADI Insight Token árelőrejelzését most!

DIT helyi valutákra

DADI Insight Token (DIT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DADI Insight Token (DIT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DIT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DADI Insight Token (DIT)

Mennyit ér ma a(z) DADI Insight Token (DIT)?
A(z) élő DIT ár a(z) USD esetében 12.15 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DIT ára a(z) USD esetében?
A(z) DIT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 12.15. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DADI Insight Token piaci plafonja?
A(z) DIT piaci plafonja $ 6.70M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DIT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DIT keringésben lévő tokenszáma 551.28K USD.
Mi volt a(z) DIT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DIT mindenkori legmagasabb ára 19.08 USD.
Mi volt a(z) DIT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DIT mindenkori legalacsonyabb ára 7.47 USD.
Mekkora a(z) DIT kereskedési volumene?
A(z) DIT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DIT ára emelkedni fog idén?
A(z) DIT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DIT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
DADI Insight Token (DIT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

