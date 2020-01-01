Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Daddy Chill (DADDYCHILL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Daddy Chill (DADDYCHILL) tokennel kapcsolatos információk Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation. Hivatalos webhely: https://daddy-chill.fun Vásárolj most DADDYCHILL tokent!

Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Daddy Chill (DADDYCHILL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 42.57K $ 42.57K $ 42.57K Teljes tokenszám: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 42.57K $ 42.57K $ 42.57K Minden idők csúcspontja: $ 0.00648647 $ 0.00648647 $ 0.00648647 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Daddy Chill (DADDYCHILL) áráról

Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DADDYCHILL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DADDYCHILL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DADDYCHILL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DADDYCHILL token élő árfolyamát!

DADDYCHILL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DADDYCHILL kapcsán? DADDYCHILL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DADDYCHILL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!