DACHU THE CHEF (DACHU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.0029699$ 0.0029699 $ 0.0029699 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.30% Árváltozás (1D) -2.57% Árváltozás (7D) -25.21% Árváltozás (7D) -25.21%

DACHU THE CHEF (DACHU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DACHU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DACHU valaha volt legmagasabb ára $ 0.0029699, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DACHU változása a következő volt: -1.30% az elmúlt órában, -2.57% az elmúlt 24 órában, és -25.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DACHU THE CHEF (DACHU) piaci információk

Piaci érték $ 393.17K$ 393.17K $ 393.17K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 393.17K$ 393.17K $ 393.17K Forgalomban lévő készlet 955.00M 955.00M 955.00M Teljes tokenszám 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

A(z) DACHU THE CHEF jelenlegi piaci plafonja $ 393.17K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DACHU keringésben lévő tokenszáma 955.00M, és a teljes tokenszám 954998997.0736979. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 393.17K.