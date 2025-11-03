TőzsdeDEX+
A(z) élő DACHU THE CHEF ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DACHU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DACHU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DACHU

DACHU árinformációk

Mi a(z) DACHU

DACHU hivatalos webhely

DACHU tokenomikai adatai

DACHU árelőrejelzés

DACHU THE CHEF Logó

DACHU THE CHEF Ár (DACHU)

Nem listázott

1 DACHU-USD élő ár:

$0.0004117
$0.0004117$0.0004117
-2.50%1D
mexc
USD
DACHU THE CHEF (DACHU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:04:59 (UTC+8)

DACHU THE CHEF (DACHU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0029699
$ 0.0029699$ 0.0029699

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-2.57%

-25.21%

-25.21%

DACHU THE CHEF (DACHU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DACHU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DACHU valaha volt legmagasabb ára $ 0.0029699, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DACHU változása a következő volt: -1.30% az elmúlt órában, -2.57% az elmúlt 24 órában, és -25.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DACHU THE CHEF (DACHU) piaci információk

$ 393.17K
$ 393.17K$ 393.17K

--
----

$ 393.17K
$ 393.17K$ 393.17K

955.00M
955.00M 955.00M

954,998,997.0736979
954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

A(z) DACHU THE CHEF jelenlegi piaci plafonja $ 393.17K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DACHU keringésben lévő tokenszáma 955.00M, és a teljes tokenszám 954998997.0736979. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 393.17K.

DACHU THE CHEF (DACHU) árelőzmények USD

A(z) DACHU THE CHEFUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) DACHU THE CHEF USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DACHU THE CHEF USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DACHU THE CHEF USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.57%
30 nap$ 0-64.33%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

DACHU THE CHEF (DACHU) Erőforrás

Hivatalos webhely

DACHU THE CHEF árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DACHU THE CHEF (DACHU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DACHU THE CHEF (DACHU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DACHU THE CHEF rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DACHU THE CHEF árelőrejelzését most!

DACHU helyi valutákra

DACHU THE CHEF (DACHU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DACHU THE CHEF (DACHU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DACHU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DACHU THE CHEF (DACHU)

Mennyit ér ma a(z) DACHU THE CHEF (DACHU)?
A(z) élő DACHU ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DACHU ára a(z) USD esetében?
A(z) DACHU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DACHU THE CHEF piaci plafonja?
A(z) DACHU piaci plafonja $ 393.17K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DACHU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DACHU keringésben lévő tokenszáma 955.00M USD.
Mi volt a(z) DACHU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DACHU mindenkori legmagasabb ára 0.0029699 USD.
Mi volt a(z) DACHU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DACHU mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DACHU kereskedési volumene?
A(z) DACHU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DACHU ára emelkedni fog idén?
A(z) DACHU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DACHU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:04:59 (UTC+8)

