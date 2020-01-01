Cypher AI (CYPHER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cypher AI (CYPHER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cypher AI (CYPHER) tokennel kapcsolatos információk CypherAl is reinventing how 3D assets are generated, shared, and owned. We provide a platform that allows creators to express their creativity, exhibit their work, and make value by converting their works into NFTs. This can be done with the help of boundless artificial intelligence and blockchain technology. CypherAi revolutionizes digital content creation and interaction using AI technology. It provides versatile utilities, such as: Text-to-3D: Converts text descriptions into realistic 3D models for applications like product design and animation. Text-to-Music: Generates unique music compositions based on text inputs. Text-to-Program: Facilitates rapid code generation from text descriptions. Text-to-NFT: Transforms ideas into unique digital assets for NFT markets. Text-to-Metaverse: Creates virtual environments and elements from text inputs. Text-to-Game: Develops game elements and narratives using text prompts. Investors must purchase CypherAi tokens to access the platform, which also offers earning opportunities through AI-generated outputs. With Ethereum blockchain technology, CypherAi ensures security, transparency, and verifiable transactions, empowering creators globally and providing attractive investment opportunities. Hivatalos webhely: https://cypherai.app Fehér könyv: https://docs.cypherai.app/ Vásárolj most CYPHER tokent!

Cypher AI (CYPHER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cypher AI (CYPHER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.40K $ 5.40K $ 5.40K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.40K $ 5.40K $ 5.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.00096965 $ 0.00096965 $ 0.00096965 Minden idők mélypontja: $ 0.000038 $ 0.000038 $ 0.000038 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Cypher AI (CYPHER) áráról

Cypher AI (CYPHER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cypher AI (CYPHER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CYPHER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CYPHER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CYPHER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CYPHER token élő árfolyamát!

CYPHER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CYPHER kapcsán? CYPHER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CYPHER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!