CYI by Virtuals (CYI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CYI by Virtuals (CYI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CYI by Virtuals (CYI) tokennel kapcsolatos információk This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders. Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/558 Vásárolj most CYI tokent!

CYI by Virtuals (CYI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CYI by Virtuals (CYI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 513.24K $ 513.24K $ 513.24K Teljes tokenszám: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M Keringésben lévő tokenszám: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 513.24K $ 513.24K $ 513.24K Minden idők csúcspontja: $ 0.00863419 $ 0.00863419 $ 0.00863419 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00051488 $ 0.00051488 $ 0.00051488 További tudnivalók a(z) CYI by Virtuals (CYI) áráról

CYI by Virtuals (CYI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CYI by Virtuals (CYI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CYI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CYI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CYI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CYI token élő árfolyamát!

CYI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CYI kapcsán? CYI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CYI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

