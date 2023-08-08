Cybria (CYBA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cybria (CYBA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cybria (CYBA) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Cybria is a new Layer 2 Blockchain project. Cybria built on top of the Ethereum network. It aims to enhance scalability, transaction speed, and security within the Ethereum ecosystem while leveraging Cybersecurity and Artificial Intelligence (AI) technologies to ensure network safety and improve performance. CYBRIA is designed to address the limitations of the Ethereum network by providing a scalable, secure, and efficient Layer 2 solution. By utilizing Layer 2 scaling techniques, CYBRIA aims to reduce transaction costs and increase the throughput of the Ethereum network. What makes your project unique? Cybria is the first Layer 2 Blockchain Integrated with AI. AI plays a crucial role in enhancing various aspects of CYBRIA. AI technologies are used for threat detection, analyzing suspicious transaction behavior, and providing intelligent monitoring and network management. History of your project. Cybria just launched 1 month ago. Launched on 8th August 2023. Our liquidity is locked for 1 year. We have done KYC and Audit at Solidproof. We are just getting started, we are building steadily and have high hopes for the bullrun to come. What’s next for your project? For now, Cybria have Have several utilities that are live: Cybria Swap

Cybria Staking

Cybria Testnet We have applied to CMC. For now, we are completing Cybria Mainnet and Bridge. After that, people can launch projects on Cybria Chain. Next plan for the project is listing on serveral Cex dan expand Partnership. What can your token be used for? Blockchain : Cybria Chain are designed to address some of the scalability and efficiency challenges faced by Layer 1. Cybria Chain can improve the performance and capabilities of blockchain networks while still benefiting from the security and decentralization of the underlying Layer 1 blockchain. Also Cybria can reduced the transaction fees and faster transaction confirmation. Token : Transaction fees : Cybria often used to pay for transaction fees within the Layer 2 network. These fees can be significantly lower than those on the Layer 1 blockchain, making it more cost-effective for users to interact with decentralized applications (DApps) and perform transactions.

Security : to ensure the security of the network. For example, tokens may be staked or used as collateral to participate in the consensus mechanism or to challenge incorrect or fraudulent transactions.

Governance : can be used for governance purposes within the Layer 2 network. Token holders may have voting rights to decide on network upgrades, parameter changes, and other governance-related decisions.

Interoperability : Cybria designed to be interoperable with tokens on other Layer 1 and Layer 2 blockchains. This allows for seamless asset transfer and cross-chain interactions. Hivatalos webhely: https://www.cybria.io/ Fehér könyv: https://docs.cybria.io/ Vásárolj most CYBA tokent!

Cybria (CYBA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cybria (CYBA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 102.45K $ 102.45K $ 102.45K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 813.00M $ 813.00M $ 813.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 126.01K $ 126.01K $ 126.01K Minden idők csúcspontja: $ 0.01580437 $ 0.01580437 $ 0.01580437 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00012601 $ 0.00012601 $ 0.00012601 További tudnivalók a(z) Cybria (CYBA) áráról

Cybria (CYBA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cybria (CYBA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CYBA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CYBA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CYBA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CYBA token élő árfolyamát!

CYBA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CYBA kapcsán? CYBA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CYBA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!