Cybercentry (CENTRY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00134396 $ 0.00134396 $ 0.00134396 24h alacsony $ 0.0020333 $ 0.0020333 $ 0.0020333 24h magas 24h alacsony $ 0.00134396$ 0.00134396 $ 0.00134396 24h magas $ 0.0020333$ 0.0020333 $ 0.0020333 Minden idők csúcspontja $ 0.0020333$ 0.0020333 $ 0.0020333 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -3.23% Árváltozás (1D) -5.30% Árváltozás (7D) +74.19% Árváltozás (7D) +74.19%

Cybercentry (CENTRY) valós idejű ár: $0.00156934. Az elmúlt 24 órában, a(z)CENTRY legalacsonyabb ára $ 0.00134396, legmagasabb ára pedig $ 0.0020333 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CENTRY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0020333, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CENTRY változása a következő volt: -3.23% az elmúlt órában, -5.30% az elmúlt 24 órában, és +74.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cybercentry (CENTRY) piaci információk

Piaci érték $ 666.02K$ 666.02K $ 666.02K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Forgalomban lévő készlet 425.22M 425.22M 425.22M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Cybercentry jelenlegi piaci plafonja $ 666.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CENTRY keringésben lévő tokenszáma 425.22M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.57M.