CV3 Ár (CV3AI)
-1.15%
-17.00%
-17.59%
-17.59%
CV3 (CV3AI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CV3AI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CV3AI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CV3AI változása a következő volt: -1.15% az elmúlt órában, -17.00% az elmúlt 24 órában, és -17.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) CV3 jelenlegi piaci plafonja $ 186.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CV3AI keringésben lévő tokenszáma 990.00M, és a teljes tokenszám 990000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 186.89K.
A(z) CV3USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) CV3 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) CV3 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) CV3 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-17.00%
|30 nap
|$ 0
|-1.79%
|60 nap
|$ 0
|-38.09%
|90 nap
|$ 0
|--
🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.
It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.
🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.
Enhances your résumé using AI to better match each role.
Scores and ranks jobs by match quality.
Applies on your behalf (with approval).
Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.
Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring
Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest
Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs
1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé
🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.
Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.
Generates shortlists of matched, verified résumés.
Automates outreach and applicant tracking.
Prevents fraud with on-chain résumé authentication.
Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation
Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent
Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust
Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients
🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:
Tamper-proof work history
AI-generated trust scores
Resume + job matching audits
Decentralized professional identity
💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)
Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)
Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification
Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy
Mennyit fog érni a(z) CV3 (CV3AI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) CV3 (CV3AI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) CV3 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) CV3 árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CV3 (CV3AI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CV3AI token kapcsán!
