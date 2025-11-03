CV3 (CV3AI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.15% Árváltozás (1D) -17.00% Árváltozás (7D) -17.59% Árváltozás (7D) -17.59%

CV3 (CV3AI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CV3AI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CV3AI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CV3AI változása a következő volt: -1.15% az elmúlt órában, -17.00% az elmúlt 24 órában, és -17.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CV3 (CV3AI) piaci információk

Piaci érték $ 186.89K$ 186.89K $ 186.89K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 186.89K$ 186.89K $ 186.89K Forgalomban lévő készlet 990.00M 990.00M 990.00M Teljes tokenszám 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

A(z) CV3 jelenlegi piaci plafonja $ 186.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CV3AI keringésben lévő tokenszáma 990.00M, és a teljes tokenszám 990000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 186.89K.