További információk a következőről: CV3AI

CV3AI árinformációk

Mi a(z) CV3AI

CV3AI fehér könyv

CV3AI hivatalos webhely

CV3AI tokenomikai adatai

CV3AI árelőrejelzés

CV3 Logó

CV3 Ár (CV3AI)

Nem listázott

1 CV3AI-USD élő ár:

$0.00018877
$0.00018877$0.00018877
-16.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
CV3 (CV3AI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:04:38 (UTC+8)

CV3 (CV3AI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.15%

-17.00%

-17.59%

-17.59%

CV3 (CV3AI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CV3AI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CV3AI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CV3AI változása a következő volt: -1.15% az elmúlt órában, -17.00% az elmúlt 24 órában, és -17.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CV3 (CV3AI) piaci információk

$ 186.89K
$ 186.89K$ 186.89K

--
----

$ 186.89K
$ 186.89K$ 186.89K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

A(z) CV3 jelenlegi piaci plafonja $ 186.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CV3AI keringésben lévő tokenszáma 990.00M, és a teljes tokenszám 990000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 186.89K.

CV3 (CV3AI) árelőzmények USD

A(z) CV3USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) CV3 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) CV3 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) CV3 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-17.00%
30 nap$ 0-1.79%
60 nap$ 0-38.09%
90 nap$ 0--

Mi a(z) CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

CV3 (CV3AI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

CV3 (CV3AI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CV3 (CV3AI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CV3AI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: CV3 (CV3AI)

Mennyit ér ma a(z) CV3 (CV3AI)?
A(z) élő CV3AI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CV3AI ára a(z) USD esetében?
A(z) CV3AI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) CV3 piaci plafonja?
A(z) CV3AI piaci plafonja $ 186.89K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CV3AI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CV3AI keringésben lévő tokenszáma 990.00M USD.
Mi volt a(z) CV3AI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CV3AI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) CV3AI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CV3AI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CV3AI kereskedési volumene?
A(z) CV3AI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CV3AI ára emelkedni fog idén?
A(z) CV3AI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CV3AI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:04:38 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

