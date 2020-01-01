Cute Asian Girl (CAG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cute Asian Girl (CAG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cute Asian Girl (CAG) tokennel kapcsolatos információk $CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms. Hivatalos webhely: https://x.com/thetickeriscag Vásárolj most CAG tokent!

Cute Asian Girl (CAG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cute Asian Girl (CAG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 456.54K $ 456.54K $ 456.54K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 456.54K $ 456.54K $ 456.54K Minden idők csúcspontja: $ 0.00693083 $ 0.00693083 $ 0.00693083 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00045654 $ 0.00045654 $ 0.00045654 További tudnivalók a(z) Cute Asian Girl (CAG) áráról

Cute Asian Girl (CAG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cute Asian Girl (CAG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CAG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CAG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CAG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CAG token élő árfolyamát!

CAG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CAG kapcsán? CAG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CAG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

