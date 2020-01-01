Curetopia (CURES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Curetopia (CURES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Curetopia (CURES) tokennel kapcsolatos információk Join our mission to cure every rare disease on the planet. We'll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients." Hivatalos webhely: https://www.curetopia.xyz/

Curetopia (CURES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Curetopia (CURES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 39.38M $ 39.38M $ 39.38M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.52M $ 6.52M $ 6.52M Minden idők csúcspontja: $ 0.122777 $ 0.122777 $ 0.122777 Minden idők mélypontja: $ 0.0160381 $ 0.0160381 $ 0.0160381 Jelenlegi ár: $ 0.065164 $ 0.065164 $ 0.065164 További tudnivalók a(z) Curetopia (CURES) áráról

Curetopia (CURES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Curetopia (CURES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CURES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CURES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CURES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CURES token élő árfolyamát!

CURES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CURES kapcsán? CURES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CURES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

