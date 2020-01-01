CumRocket (CUMMIES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CumRocket (CUMMIES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CumRocket (CUMMIES) tokennel kapcsolatos információk CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience. Hivatalos webhely: https://cumrocket.io Vásárolj most CUMMIES tokent!

CumRocket (CUMMIES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CumRocket (CUMMIES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Teljes tokenszám: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Minden idők csúcspontja: $ 0.28855 $ 0.28855 $ 0.28855 Minden idők mélypontja: $ 0.00142537 $ 0.00142537 $ 0.00142537 Jelenlegi ár: $ 0.00278243 $ 0.00278243 $ 0.00278243 További tudnivalók a(z) CumRocket (CUMMIES) áráról

CumRocket (CUMMIES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CumRocket (CUMMIES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CUMMIES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CUMMIES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CUMMIES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CUMMIES token élő árfolyamát!

CUMMIES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CUMMIES kapcsán? CUMMIES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CUMMIES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

