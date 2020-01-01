CT100 INDEX (CT100) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CT100 INDEX (CT100) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CT100 INDEX (CT100) tokennel kapcsolatos információk a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. chosen by A.I. & a retardio CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun. Hivatalos webhely: https://ct100index.club/ Vásárolj most CT100 tokent!

CT100 INDEX (CT100) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CT100 INDEX (CT100) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.16K $ 6.16K $ 6.16K Teljes tokenszám: $ 995.56M $ 995.56M $ 995.56M Keringésben lévő tokenszám: $ 995.56M $ 995.56M $ 995.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.16K $ 6.16K $ 6.16K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) CT100 INDEX (CT100) áráról

CT100 INDEX (CT100) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CT100 INDEX (CT100) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CT100 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CT100 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CT100 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CT100 token élő árfolyamát!

CT100 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CT100 kapcsán? CT100-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CT100 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

