CryptoUnity (CUT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CryptoUnity (CUT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CryptoUnity (CUT) tokennel kapcsolatos információk CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty. Hivatalos webhely: https://cryptounity.org Fehér könyv: https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc Vásárolj most CUT tokent!

CryptoUnity (CUT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CryptoUnity (CUT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 105.98K Teljes tokenszám: $ 988.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 317.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 329.85K Minden idők csúcspontja: $ 0.01388805 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00033358 További tudnivalók a(z) CryptoUnity (CUT) áráról

CryptoUnity (CUT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CryptoUnity (CUT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CUT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CUT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CUT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CUT token élő árfolyamát!

CUT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CUT kapcsán? CUT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CUT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

