CryptoTycoon (CTT) tokennel kapcsolatos információk CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt. Hivatalos webhely: https://cryptotycoon.finance/ Vásárolj most CTT tokent!

CryptoTycoon (CTT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CryptoTycoon (CTT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 Teljes tokenszám: $ 959.00K $ 959.00K $ 959.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 78.48K $ 78.48K $ 78.48K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.15K $ 8.15K $ 8.15K Minden idők csúcspontja: $ 66.94 $ 66.94 $ 66.94 Minden idők mélypontja: $ 0.00400242 $ 0.00400242 $ 0.00400242 Jelenlegi ár: $ 0.00849457 $ 0.00849457 $ 0.00849457 További tudnivalók a(z) CryptoTycoon (CTT) áráról

CryptoTycoon (CTT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CryptoTycoon (CTT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CTT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CTT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CTT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CTT token élő árfolyamát!

