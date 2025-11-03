TőzsdeDEX+
A(z) élő CryptoLoots ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CLOOTS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CLOOTS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CLOOTS

CLOOTS árinformációk

Mi a(z) CLOOTS

CLOOTS hivatalos webhely

CLOOTS tokenomikai adatai

CLOOTS árelőrejelzés

CryptoLoots Logó

CryptoLoots Ár (CLOOTS)

Nem listázott

1 CLOOTS-USD élő ár:

$0.00012125
+4.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
CryptoLoots (CLOOTS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:04:04 (UTC+8)

CryptoLoots (CLOOTS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00211204
$ 0
-1.23%

+4.91%

-28.64%

-28.64%

CryptoLoots (CLOOTS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CLOOTS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CLOOTS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00211204, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CLOOTS változása a következő volt: -1.23% az elmúlt órában, +4.91% az elmúlt 24 órában, és -28.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CryptoLoots (CLOOTS) piaci információk

$ 118.74K
--
$ 118.74K
985.21M
985,206,138.46286
A(z) CryptoLoots jelenlegi piaci plafonja $ 118.74K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CLOOTS keringésben lévő tokenszáma 985.21M, és a teljes tokenszám 985206138.46286. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 118.74K.

CryptoLoots (CLOOTS) árelőzmények USD

A(z) CryptoLootsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) CryptoLoots USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) CryptoLoots USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) CryptoLoots USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+4.91%
30 nap$ 0+103.07%
60 nap$ 0-20.73%
90 nap$ 0--

Mi a(z) CryptoLoots (CLOOTS)

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

CryptoLoots (CLOOTS) Erőforrás

Hivatalos webhely

CryptoLoots árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) CryptoLoots (CLOOTS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) CryptoLoots (CLOOTS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) CryptoLoots rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) CryptoLoots árelőrejelzését most!

CLOOTS helyi valutákra

CryptoLoots (CLOOTS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CryptoLoots (CLOOTS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CLOOTS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: CryptoLoots (CLOOTS)

Mennyit ér ma a(z) CryptoLoots (CLOOTS)?
A(z) élő CLOOTS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CLOOTS ára a(z) USD esetében?
A(z) CLOOTS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) CryptoLoots piaci plafonja?
A(z) CLOOTS piaci plafonja $ 118.74K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CLOOTS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CLOOTS keringésben lévő tokenszáma 985.21M USD.
Mi volt a(z) CLOOTS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CLOOTS mindenkori legmagasabb ára 0.00211204 USD.
Mi volt a(z) CLOOTS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CLOOTS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CLOOTS kereskedési volumene?
A(z) CLOOTS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CLOOTS ára emelkedni fog idén?
A(z) CLOOTS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CLOOTS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:04:04 (UTC+8)

CryptoLoots (CLOOTS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

