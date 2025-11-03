CryptoLoots (CLOOTS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00211204 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.23% Árváltozás (1D) +4.91% Árváltozás (7D) -28.64%

CryptoLoots (CLOOTS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CLOOTS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CLOOTS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00211204, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CLOOTS változása a következő volt: -1.23% az elmúlt órában, +4.91% az elmúlt 24 órában, és -28.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CryptoLoots (CLOOTS) piaci információk

Piaci érték $ 118.74K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 118.74K Forgalomban lévő készlet 985.21M Teljes tokenszám 985,206,138.46286

A(z) CryptoLoots jelenlegi piaci plafonja $ 118.74K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CLOOTS keringésben lévő tokenszáma 985.21M, és a teljes tokenszám 985206138.46286. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 118.74K.