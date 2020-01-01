CryptoHog (HOGSCOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CryptoHog (HOGSCOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CryptoHog (HOGSCOIN) tokennel kapcsolatos információk CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential! Hivatalos webhely: https://hogscoin.com/ Fehér könyv: https://hogscoin.com/Whitepaper.pdf

CryptoHog (HOGSCOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CryptoHog (HOGSCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 224.83K $ 224.83K $ 224.83K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 798.99M $ 798.99M $ 798.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 320.70K $ 320.70K $ 320.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.00238265 $ 0.00238265 $ 0.00238265 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0003207 $ 0.0003207 $ 0.0003207 További tudnivalók a(z) CryptoHog (HOGSCOIN) áráról

CryptoHog (HOGSCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CryptoHog (HOGSCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOGSCOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOGSCOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOGSCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOGSCOIN token élő árfolyamát!

HOGSCOIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOGSCOIN kapcsán? HOGSCOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

