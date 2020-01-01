CryptoCart V2 (CCV2) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CryptoCart V2 (CCV2) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CryptoCart V2 (CCV2) tokennel kapcsolatos információk Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Hivatalos webhely: https://cryptocart.cc/ Vásárolj most CCV2 tokent!

CryptoCart V2 (CCV2) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CryptoCart V2 (CCV2) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Teljes tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 930.36K $ 930.36K $ 930.36K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Minden idők csúcspontja: $ 27.07 $ 27.07 $ 27.07 Minden idők mélypontja: $ 0.02534635 $ 0.02534635 $ 0.02534635 Jelenlegi ár: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 További tudnivalók a(z) CryptoCart V2 (CCV2) áráról

CryptoCart V2 (CCV2) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CryptoCart V2 (CCV2) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CCV2 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CCV2 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CCV2 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CCV2 token élő árfolyamát!

CCV2 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CCV2 kapcsán? CCV2-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CCV2 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

