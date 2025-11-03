CryptoAutos (AUTOS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00333351 24h alacsony $ 0.00364628 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.07346 Legalacsonyabb ár $ 0.00239245 Árváltozás (1H) -1.08% Árváltozás (1D) +2.66% Árváltozás (7D) -20.18%

CryptoAutos (AUTOS) valós idejű ár: $0.00351736. Az elmúlt 24 órában, a(z)AUTOS legalacsonyabb ára $ 0.00333351, legmagasabb ára pedig $ 0.00364628 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AUTOS valaha volt legmagasabb ára $ 0.07346, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00239245 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AUTOS változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, +2.66% az elmúlt 24 órában, és -20.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CryptoAutos (AUTOS) piaci információk

Piaci érték $ 2.60M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.52M Forgalomban lévő készlet 740.54M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) CryptoAutos jelenlegi piaci plafonja $ 2.60M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AUTOS keringésben lévő tokenszáma 740.54M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.52M.