Crypto Unicorns (CU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Crypto Unicorns (CU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Crypto Unicorns (CU) tokennel kapcsolatos információk Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU.

Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards!

Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!.

Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige.

Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP).

Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon!

Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events.

Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop.

Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup.

Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests.

Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems. Hivatalos webhely: https://laguna.games/ Fehér könyv: https://whitepaper.cryptounicorns.fun/crypto-unicorns-whitepaper-v2 Vásárolj most CU tokent!

Crypto Unicorns (CU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Crypto Unicorns (CU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 179.49K $ 179.49K $ 179.49K Teljes tokenszám: $ 92.83M $ 92.83M $ 92.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 47.31M $ 47.31M $ 47.31M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 352.20K $ 352.20K $ 352.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.393779 $ 0.393779 $ 0.393779 Minden idők mélypontja: $ 0.00142871 $ 0.00142871 $ 0.00142871 Jelenlegi ár: $ 0.00379397 $ 0.00379397 $ 0.00379397 További tudnivalók a(z) Crypto Unicorns (CU) áráról

Crypto Unicorns (CU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Crypto Unicorns (CU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CU token élő árfolyamát!

CU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CU kapcsán? CU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!