A(z) élő Crypto Twitter ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Crypto Twitter ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CT

CT árinformációk

Mi a(z) CT

CT fehér könyv

CT hivatalos webhely

CT tokenomikai adatai

CT árelőrejelzés

Crypto Twitter Logó

Crypto Twitter Ár (CT)

Nem listázott

1 CT-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Crypto Twitter (CT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:24:33 (UTC+8)

Crypto Twitter (CT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.002489
$ 0.002489$ 0.002489

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.25%

-7.25%

Crypto Twitter (CT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CT valaha volt legmagasabb ára $ 0.002489, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -7.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crypto Twitter (CT) piaci információk

$ 28.23K
$ 28.23K$ 28.23K

--
----

$ 28.23K
$ 28.23K$ 28.23K

913.19M
913.19M 913.19M

913,187,781.658642
913,187,781.658642 913,187,781.658642

A(z) Crypto Twitter jelenlegi piaci plafonja $ 28.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CT keringésben lévő tokenszáma 913.19M, és a teljes tokenszám 913187781.658642. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 28.23K.

Crypto Twitter (CT) árelőzmények USD

A(z) Crypto TwitterUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Crypto Twitter USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Crypto Twitter USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Crypto Twitter USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-20.10%
60 nap$ 0-28.01%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Crypto Twitter (CT)

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Crypto Twitter (CT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Crypto Twitter árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Crypto Twitter (CT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Crypto Twitter (CT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Crypto Twitter rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Crypto Twitter árelőrejelzését most!

CT helyi valutákra

Crypto Twitter (CT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Crypto Twitter (CT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Crypto Twitter (CT)

Mennyit ér ma a(z) Crypto Twitter (CT)?
A(z) élő CT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CT ára a(z) USD esetében?
A(z) CT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Crypto Twitter piaci plafonja?
A(z) CT piaci plafonja $ 28.23K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CT keringésben lévő tokenszáma 913.19M USD.
Mi volt a(z) CT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CT mindenkori legmagasabb ára 0.002489 USD.
Mi volt a(z) CT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CT kereskedési volumene?
A(z) CT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CT ára emelkedni fog idén?
A(z) CT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:24:33 (UTC+8)

Crypto Twitter (CT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

