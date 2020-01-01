Crypto Strategic Reserve (CSR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Crypto Strategic Reserve (CSR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Crypto Strategic Reserve (CSR) tokennel kapcsolatos információk The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!" Hivatalos webhely: https://cryptostrategicreservesolana.com Vásárolj most CSR tokent!

Crypto Strategic Reserve (CSR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Crypto Strategic Reserve (CSR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 568.65K $ 568.65K $ 568.65K Teljes tokenszám: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 568.65K $ 568.65K $ 568.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.00124165 $ 0.00124165 $ 0.00124165 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00056979 $ 0.00056979 $ 0.00056979 További tudnivalók a(z) Crypto Strategic Reserve (CSR) áráról

Crypto Strategic Reserve (CSR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Crypto Strategic Reserve (CSR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CSR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CSR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CSR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CSR token élő árfolyamát!

CSR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CSR kapcsán? CSR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CSR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

