A(z) élő Crypto Rug Muncher ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CRM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CRM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CRM

CRM árinformációk

Mi a(z) CRM

CRM hivatalos webhely

CRM tokenomikai adatai

CRM árelőrejelzés

Crypto Rug Muncher Logó

Crypto Rug Muncher Ár (CRM)

Nem listázott

1 CRM-USD élő ár:

$0.00028088
+9.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Crypto Rug Muncher (CRM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:03:50 (UTC+8)

Crypto Rug Muncher (CRM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1.43%

+9.55%

-7.66%

-7.66%

Crypto Rug Muncher (CRM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRM valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRM változása a következő volt: -1.43% az elmúlt órában, +9.55% az elmúlt 24 órában, és -7.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crypto Rug Muncher (CRM) piaci információk

$ 280.86K
--
$ 280.86K
999.92M
999,917,635.6564984
A(z) Crypto Rug Muncher jelenlegi piaci plafonja $ 280.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRM keringésben lévő tokenszáma 999.92M, és a teljes tokenszám 999917635.6564984. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 280.86K.

Crypto Rug Muncher (CRM) árelőzmények USD

A(z) Crypto Rug MuncherUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Crypto Rug Muncher USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Crypto Rug Muncher USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Crypto Rug Muncher USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+9.55%
30 nap$ 0-32.15%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Crypto Rug Muncher (CRM)

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Crypto Rug Muncher (CRM) Erőforrás

Hivatalos webhely

Crypto Rug Muncher árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Crypto Rug Muncher (CRM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Crypto Rug Muncher (CRM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Crypto Rug Muncher rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Crypto Rug Muncher árelőrejelzését most!

CRM helyi valutákra

Crypto Rug Muncher (CRM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Crypto Rug Muncher (CRM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CRM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Crypto Rug Muncher (CRM)

Mennyit ér ma a(z) Crypto Rug Muncher (CRM)?
A(z) élő CRM ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CRM ára a(z) USD esetében?
A(z) CRM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Crypto Rug Muncher piaci plafonja?
A(z) CRM piaci plafonja $ 280.86K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CRM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CRM keringésben lévő tokenszáma 999.92M USD.
Mi volt a(z) CRM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CRM mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) CRM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CRM mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CRM kereskedési volumene?
A(z) CRM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CRM ára emelkedni fog idén?
A(z) CRM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CRM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:03:50 (UTC+8)

Crypto Rug Muncher (CRM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

