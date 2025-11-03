TőzsdeDEX+
A(z) élő crypto is a joke ár ma 0.00000919 USD. Kövesd nyomon a(z) JOKECOIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JOKECOIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő crypto is a joke ár ma 0.00000919 USD. Kövesd nyomon a(z) JOKECOIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JOKECOIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JOKECOIN

JOKECOIN árinformációk

Mi a(z) JOKECOIN

JOKECOIN hivatalos webhely

JOKECOIN tokenomikai adatai

JOKECOIN árelőrejelzés

crypto is a joke Logó

crypto is a joke Ár (JOKECOIN)

Nem listázott

1 JOKECOIN-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
USD
crypto is a joke (JOKECOIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:24:26 (UTC+8)

crypto is a joke (JOKECOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00020826
$ 0.00020826$ 0.00020826

$ 0.00000896
$ 0.00000896$ 0.00000896

--

--

-10.38%

-10.38%

crypto is a joke (JOKECOIN) valós idejű ár: $0.00000919. Az elmúlt 24 órában, a(z)JOKECOIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JOKECOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00020826, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000896 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JOKECOIN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -10.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

crypto is a joke (JOKECOIN) piaci információk

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

--
----

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

998.52M
998.52M 998.52M

998,524,602.329733
998,524,602.329733 998,524,602.329733

A(z) crypto is a joke jelenlegi piaci plafonja $ 9.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JOKECOIN keringésben lévő tokenszáma 998.52M, és a teljes tokenszám 998524602.329733. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.18K.

crypto is a joke (JOKECOIN) árelőzmények USD

A(z) crypto is a jokeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) crypto is a joke USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000052197.
A(z) crypto is a joke USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000058639.
A(z) crypto is a joke USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00002499168432371576.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000052197-56.79%
60 nap$ -0.0000058639-63.80%
90 nap$ -0.00002499168432371576-73.11%

Mi a(z) crypto is a joke (JOKECOIN)

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

crypto is a joke (JOKECOIN) Erőforrás

Hivatalos webhely

crypto is a joke árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) crypto is a joke (JOKECOIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) crypto is a joke (JOKECOIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) crypto is a joke rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) crypto is a joke árelőrejelzését most!

JOKECOIN helyi valutákra

crypto is a joke (JOKECOIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) crypto is a joke (JOKECOIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JOKECOIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: crypto is a joke (JOKECOIN)

Mennyit ér ma a(z) crypto is a joke (JOKECOIN)?
A(z) élő JOKECOIN ár a(z) USD esetében 0.00000919 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JOKECOIN ára a(z) USD esetében?
A(z) JOKECOIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000919. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) crypto is a joke piaci plafonja?
A(z) JOKECOIN piaci plafonja $ 9.18K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JOKECOIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JOKECOIN keringésben lévő tokenszáma 998.52M USD.
Mi volt a(z) JOKECOIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JOKECOIN mindenkori legmagasabb ára 0.00020826 USD.
Mi volt a(z) JOKECOIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JOKECOIN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000896 USD.
Mekkora a(z) JOKECOIN kereskedési volumene?
A(z) JOKECOIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JOKECOIN ára emelkedni fog idén?
A(z) JOKECOIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JOKECOIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:24:26 (UTC+8)

crypto is a joke (JOKECOIN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

