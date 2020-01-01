cryptain (CRY) tokenomikai adatai

cryptain (CRY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) cryptain (CRY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain.

How it works:

  1. Buy CRYPTAIN tokens
  2. Stake your tokens
  3. Vote on tokens as investments
  4. AI agent trades based on community votes

The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis

  • Monitors new token launches
  • Analyzes price movements
  • Tracks liquidity changes
  • Identifies trading opportunities

Community Engagement

  • Posts regular market updates
  • Shares investment insights
  • Responds to market events
  • Announces trading decisions

Data Collection

  • Monitors social sentiment
  • Tracks trending tokens
  • Analyzes market narratives
  • Gathers community feedback

Decision Making

  • Combines multiple data sources:
  • Technical analysis
  • Social sentiment
  • Community votes
  • On-chain metrics

Hivatalos webhely:
https://cryptain.xyz
Fehér könyv:
https://docs.cryptain.xyz

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) cryptain (CRY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 7.83K
Teljes tokenszám:
$ 998.71M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 998.71M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 7.83K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00147619
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
cryptain (CRY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) cryptain (CRY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó CRY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező CRY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) CRY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CRY token élő árfolyamát!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.