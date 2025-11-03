CrypstocksAI (MVP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.02268711 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.13% Árváltozás (1D) -9.09% Árváltozás (7D) -26.68%

CrypstocksAI (MVP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MVP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MVP valaha volt legmagasabb ára $ 0.02268711, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MVP változása a következő volt: -1.13% az elmúlt órában, -9.09% az elmúlt 24 órában, és -26.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CrypstocksAI (MVP) piaci információk

Piaci érték $ 603.47K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 603.47K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) CrypstocksAI jelenlegi piaci plafonja $ 603.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MVP keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 603.47K.