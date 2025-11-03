TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Cryowar ár ma 0.00146004 USD. Kövesd nyomon a(z) CWAR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CWAR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Cryowar ár ma 0.00146004 USD. Kövesd nyomon a(z) CWAR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CWAR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CWAR

CWAR árinformációk

Mi a(z) CWAR

CWAR hivatalos webhely

CWAR tokenomikai adatai

CWAR árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Cryowar Logó

Cryowar Ár (CWAR)

Nem listázott

1 CWAR-USD élő ár:

$0.00146004
$0.00146004$0.00146004
-0.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Cryowar (CWAR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:03:30 (UTC+8)

Cryowar (CWAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00141667
$ 0.00141667$ 0.00141667
24h alacsony
$ 0.00156636
$ 0.00156636$ 0.00156636
24h magas

$ 0.00141667
$ 0.00141667$ 0.00141667

$ 0.00156636
$ 0.00156636$ 0.00156636

$ 6.29
$ 6.29$ 6.29

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-0.72%

+5.79%

+5.79%

Cryowar (CWAR) valós idejű ár: $0.00146004. Az elmúlt 24 órában, a(z)CWAR legalacsonyabb ára $ 0.00141667, legmagasabb ára pedig $ 0.00156636 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CWAR valaha volt legmagasabb ára $ 6.29, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CWAR változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -0.72% az elmúlt 24 órában, és +5.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cryowar (CWAR) piaci információk

$ 439.99K
$ 439.99K$ 439.99K

--
----

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

301.36M
301.36M 301.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Cryowar jelenlegi piaci plafonja $ 439.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CWAR keringésben lévő tokenszáma 301.36M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.46M.

Cryowar (CWAR) árelőzmények USD

A(z) CryowarUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Cryowar USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001132298.
A(z) Cryowar USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0009332003.
A(z) Cryowar USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0006036637055641108.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.72%
30 nap$ -0.0001132298-7.75%
60 nap$ +0.0009332003+63.92%
90 nap$ +0.0006036637055641108+70.49%

Mi a(z) Cryowar (CWAR)

Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Cryowar (CWAR) Erőforrás

Hivatalos webhely

Cryowar árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Cryowar (CWAR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Cryowar (CWAR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Cryowar rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Cryowar árelőrejelzését most!

CWAR helyi valutákra

Cryowar (CWAR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Cryowar (CWAR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CWAR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Cryowar (CWAR)

Mennyit ér ma a(z) Cryowar (CWAR)?
A(z) élő CWAR ár a(z) USD esetében 0.00146004 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CWAR ára a(z) USD esetében?
A(z) CWAR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00146004. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Cryowar piaci plafonja?
A(z) CWAR piaci plafonja $ 439.99K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CWAR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CWAR keringésben lévő tokenszáma 301.36M USD.
Mi volt a(z) CWAR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CWAR mindenkori legmagasabb ára 6.29 USD.
Mi volt a(z) CWAR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CWAR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CWAR kereskedési volumene?
A(z) CWAR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CWAR ára emelkedni fog idén?
A(z) CWAR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CWAR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:03:30 (UTC+8)

Cryowar (CWAR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,128.99
$109,128.99$109,128.99

-0.89%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,805.97
$3,805.97$3,805.97

-1.22%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02430
$0.02430$0.02430

-7.63%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1250
$1.1250$1.1250

-10.84%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.49
$183.49$183.49

-0.15%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,128.99
$109,128.99$109,128.99

-0.89%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,805.97
$3,805.97$3,805.97

-1.22%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.49
$183.49$183.49

-0.15%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.55
$88.55$88.55

-0.05%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4649
$2.4649$2.4649

-1.40%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0345
$0.0345$0.0345

-31.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05650
$0.05650$0.05650

+182.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09747
$0.09747$0.09747

+17.98%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002060
$0.000000002060$0.000000002060

+373.56%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007402
$0.00007402$0.00007402

+102.18%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000496
$0.000000000496$0.000000000496

+27.50%