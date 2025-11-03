Cryowar (CWAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00141667 24h magas $ 0.00156636 Minden idők csúcspontja $ 6.29 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.28% Árváltozás (1D) -0.72% Árváltozás (7D) +5.79%

Cryowar (CWAR) valós idejű ár: $0.00146004. Az elmúlt 24 órában, a(z)CWAR legalacsonyabb ára $ 0.00141667, legmagasabb ára pedig $ 0.00156636 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CWAR valaha volt legmagasabb ára $ 6.29, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CWAR változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -0.72% az elmúlt 24 órában, és +5.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cryowar (CWAR) piaci információk

Piaci érték $ 439.99K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.46M Forgalomban lévő készlet 301.36M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Cryowar jelenlegi piaci plafonja $ 439.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CWAR keringésben lévő tokenszáma 301.36M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.46M.