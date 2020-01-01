CRYORAT (CRYORAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CRYORAT (CRYORAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CRYORAT (CRYORAT) tokennel kapcsolatos információk CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat. Hivatalos webhely: https://www.cryorat.com Vásárolj most CRYORAT tokent!

CRYORAT (CRYORAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CRYORAT (CRYORAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 348.22K $ 348.22K $ 348.22K Teljes tokenszám: $ 22.64M $ 22.64M $ 22.64M Keringésben lévő tokenszám: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 884.63K $ 884.63K $ 884.63K Minden idők csúcspontja: $ 0.396807 $ 0.396807 $ 0.396807 Minden idők mélypontja: $ 0.01605323 $ 0.01605323 $ 0.01605323 Jelenlegi ár: $ 0.03898652 $ 0.03898652 $ 0.03898652 További tudnivalók a(z) CRYORAT (CRYORAT) áráról

CRYORAT (CRYORAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CRYORAT (CRYORAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CRYORAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CRYORAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CRYORAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CRYORAT token élő árfolyamát!

CRYORAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CRYORAT kapcsán? CRYORAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CRYORAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

