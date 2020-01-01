Cryfi (CRYFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cryfi (CRYFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cryfi (CRYFI) tokennel kapcsolatos információk What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records.

Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.

Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.

Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading. Hivatalos webhely: https://cryfi.app/ Fehér könyv: https://cryfi.gitbook.io/cryfi Vásárolj most CRYFI tokent!

Cryfi (CRYFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cryfi (CRYFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 50.66K $ 50.66K $ 50.66K Teljes tokenszám: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 50.66K $ 50.66K $ 50.66K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Cryfi (CRYFI) áráról

Cryfi (CRYFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cryfi (CRYFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CRYFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CRYFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CRYFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CRYFI token élő árfolyamát!

