A(z) élő Crumbcat ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CRUMB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CRUMB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Crumbcat Logó

Crumbcat Ár (CRUMB)

Nem listázott

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Crumbcat (CRUMB) Élő árdiagram
Crumbcat (CRUMB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRUMB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRUMB valaha volt legmagasabb ára $ 0.00263437, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRUMB változása a következő volt: -3.51% az elmúlt órában, -9.67% az elmúlt 24 órában, és -43.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crumbcat (CRUMB) piaci információk

A(z) Crumbcat jelenlegi piaci plafonja $ 453.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRUMB keringésben lévő tokenszáma 999.51M, és a teljes tokenszám 999507726.066234. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 453.51K.

Crumbcat (CRUMB) árelőzmények USD

A(z) CrumbcatUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Crumbcat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Crumbcat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Crumbcat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-9.67%
30 nap$ 0+124.37%
60 nap$ 0-25.22%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Crumbcat (CRUMB)

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Crumbcat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Crumbcat (CRUMB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Crumbcat (CRUMB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Crumbcat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Crumbcat árelőrejelzését most!

Crumbcat (CRUMB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Crumbcat (CRUMB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CRUMB token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Crumbcat (CRUMB)

Mennyit ér ma a(z) Crumbcat (CRUMB)?
A(z) élő CRUMB ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CRUMB ára a(z) USD esetében?
A(z) CRUMB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Crumbcat piaci plafonja?
A(z) CRUMB piaci plafonja $ 453.51K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CRUMB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CRUMB keringésben lévő tokenszáma 999.51M USD.
Mi volt a(z) CRUMB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CRUMB mindenkori legmagasabb ára 0.00263437 USD.
Mi volt a(z) CRUMB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CRUMB mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CRUMB kereskedési volumene?
A(z) CRUMB élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CRUMB ára emelkedni fog idén?
A(z) CRUMB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CRUMB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:03:23 (UTC+8)

