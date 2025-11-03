Crumbcat (CRUMB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00263437 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -3.51% Árváltozás (1D) -9.67% Árváltozás (7D) -43.90%

Crumbcat (CRUMB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRUMB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRUMB valaha volt legmagasabb ára $ 0.00263437, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRUMB változása a következő volt: -3.51% az elmúlt órában, -9.67% az elmúlt 24 órában, és -43.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crumbcat (CRUMB) piaci információk

Piaci érték $ 453.51K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 453.51K Forgalomban lévő készlet 999.51M Teljes tokenszám 999,507,726.066234

A(z) Crumbcat jelenlegi piaci plafonja $ 453.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRUMB keringésben lévő tokenszáma 999.51M, és a teljes tokenszám 999507726.066234. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 453.51K.