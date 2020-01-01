Crowny (CRWNY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Crowny (CRWNY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Crowny (CRWNY) tokennel kapcsolatos információk Crowny has created a new platform to help solve some of the current dilemmas within the world of advertising. Crowny is a platform that will allow brands to create effective campaigns and reach their target audiences with ease and simplicity. These users are enticed to listen to their message by being rewarded through the app. Users will be able to connect to their favourite brands through the Crowny Mobile App, without the risk of privacy breaches. What Crowny offers: A smartphone app which enables users to specify their areas of interest and allows them to follow their favourite brands. This gives them control over the type of content and deals they wish to see, and when they want to see it.

A secure and private experience via the anonymization of user data.

The possibility to reach out to consumers in several ways, including push notifications, geofencing and QR codes. The supplied content also includes interactions and gamification elements. Consumers will be more engaged than ever, which in turn will improve the consumer-brand relationship.

Users will always be rewarded. Not only through the offers they receive, but also for consuming content; paid with $CRWNY tokens and brand loyalty points The biggest challenges of the advertising world includes reduced exposure, increasing costs, and elusive audiences. They are solving these challenges with their platform. Crowny also offers a free loyalty system to small business owners. The most interesting part of this loyalty system is the $CRWNY token. These rewards play a key role in the Crowny platform. Tokens can eventually be converted to (fiat) currencies, used to purchase products, or set aside as can be held in a wallet. Hivatalos webhely: https://crowny.io/ Vásárolj most CRWNY tokent!

Crowny (CRWNY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Crowny (CRWNY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 627.15K $ 627.15K $ 627.15K Teljes tokenszám: $ 813.10M $ 813.10M $ 813.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 700.60M $ 700.60M $ 700.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 727.86K $ 727.86K $ 727.86K Minden idők csúcspontja: $ 0.189898 $ 0.189898 $ 0.189898 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00089514 $ 0.00089514 $ 0.00089514 További tudnivalók a(z) Crowny (CRWNY) áráról

Crowny (CRWNY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Crowny (CRWNY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CRWNY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CRWNY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CRWNY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CRWNY token élő árfolyamát!

CRWNY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CRWNY kapcsán? CRWNY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CRWNY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

