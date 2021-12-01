CrowdSwap (CROWD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CrowdSwap (CROWD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CrowdSwap (CROWD) tokennel kapcsolatos információk CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. Hivatalos webhely: https://crowdswap.org/ Fehér könyv: http://crowdswap.org/wp-content/uploads/2021/12/Whitepaper20210403_EN_V1.1_Final.pdf Vásárolj most CROWD tokent!

CrowdSwap (CROWD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CrowdSwap (CROWD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 606.28K $ 606.28K $ 606.28K Teljes tokenszám: $ 609.00M $ 609.00M $ 609.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 362.87M $ 362.87M $ 362.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Minden idők csúcspontja: $ 0.302311 $ 0.302311 $ 0.302311 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00166029 $ 0.00166029 $ 0.00166029 További tudnivalók a(z) CrowdSwap (CROWD) áráról

CrowdSwap (CROWD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CrowdSwap (CROWD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CROWD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CROWD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CROWD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CROWD token élő árfolyamát!

CROWD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CROWD kapcsán? CROWD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CROWD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

