CrowdStrike xStock (CRWDX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 541.45 $ 541.45 $ 541.45 24h alacsony $ 543.62 $ 543.62 $ 543.62 24h magas 24h alacsony $ 541.45$ 541.45 $ 541.45 24h magas $ 543.62$ 543.62 $ 543.62 Minden idők csúcspontja $ 555.0$ 555.0 $ 555.0 Legalacsonyabb ár $ 403.98$ 403.98 $ 403.98 Árváltozás (1H) +0.13% Árváltozás (1D) +0.11% Árváltozás (7D) +3.01% Árváltozás (7D) +3.01%

CrowdStrike xStock (CRWDX) valós idejű ár: $543.04. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRWDX legalacsonyabb ára $ 541.45, legmagasabb ára pedig $ 543.62 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRWDX valaha volt legmagasabb ára $ 555.0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 403.98 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRWDX változása a következő volt: +0.13% az elmúlt órában, +0.11% az elmúlt 24 órában, és +3.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CrowdStrike xStock (CRWDX) piaci információk

Piaci érték $ 240.83K$ 240.83K $ 240.83K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.47M$ 11.47M $ 11.47M Forgalomban lévő készlet 443.50 443.50 443.50 Teljes tokenszám 21,120.0 21,120.0 21,120.0

A(z) CrowdStrike xStock jelenlegi piaci plafonja $ 240.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRWDX keringésben lévő tokenszáma 443.50, és a teljes tokenszám 21120.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.47M.