CROTCH (CROTCH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00512555 $ 0.00512555 $ 0.00512555 24h alacsony $ 0.00608046 $ 0.00608046 $ 0.00608046 24h magas 24h alacsony $ 0.00512555$ 0.00512555 $ 0.00512555 24h magas $ 0.00608046$ 0.00608046 $ 0.00608046 Minden idők csúcspontja $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 Legalacsonyabb ár $ 0.00536047$ 0.00536047 $ 0.00536047 Árváltozás (1H) -15.52% Árváltozás (1D) -10.31% Árváltozás (7D) -23.97% Árváltozás (7D) -23.97%

CROTCH (CROTCH) valós idejű ár: $0.00512562. Az elmúlt 24 órában, a(z)CROTCH legalacsonyabb ára $ 0.00512555, legmagasabb ára pedig $ 0.00608046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CROTCH valaha volt legmagasabb ára $ 0.01267094, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00536047 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CROTCH változása a következő volt: -15.52% az elmúlt órában, -10.31% az elmúlt 24 órában, és -23.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CROTCH (CROTCH) piaci információk

Piaci érték $ 362.50K$ 362.50K $ 362.50K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Forgalomban lévő készlet 70.72M 70.72M 70.72M Teljes tokenszám 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

