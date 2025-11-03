TőzsdeDEX+
A(z) élő Crome ár ma 0.00929322 USD. Kövesd nyomon a(z) CROME USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CROME ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CROME

CROME árinformációk

Mi a(z) CROME

CROME fehér könyv

CROME hivatalos webhely

CROME tokenomikai adatai

CROME árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Crome Logó

Crome Ár (CROME)

Nem listázott

1 CROME-USD élő ár:

$0.00929322
+0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Crome (CROME) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:24:09 (UTC+8)

Crome (CROME) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00926903
24h alacsony
$ 0.00932211
24h magas

$ 0.00926903
$ 0.00932211
$ 0.322876
$ 0.00907856
--

+0.14%

-4.14%

-4.14%

Crome (CROME) valós idejű ár: $0.00929322. Az elmúlt 24 órában, a(z)CROME legalacsonyabb ára $ 0.00926903, legmagasabb ára pedig $ 0.00932211 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CROME valaha volt legmagasabb ára $ 0.322876, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00907856 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CROME változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.14% az elmúlt 24 órában, és -4.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crome (CROME) piaci információk

$ 9.29K
--
$ 9.29K
1.00M
1,000,000.0
A(z) Crome jelenlegi piaci plafonja $ 9.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CROME keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.29K.

Crome (CROME) árelőzmények USD

A(z) CromeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Crome USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004629733.
A(z) Crome USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0082309343.
A(z) Crome USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.14%
30 nap$ -0.0004629733-4.98%
60 nap$ -0.0082309343-88.56%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Crome (CROME)

CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Crome (CROME) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Crome árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Crome (CROME) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Crome (CROME) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Crome rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Crome árelőrejelzését most!

CROME helyi valutákra

Crome (CROME) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Crome (CROME) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CROME token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Crome (CROME)

Mennyit ér ma a(z) Crome (CROME)?
A(z) élő CROME ár a(z) USD esetében 0.00929322 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CROME ára a(z) USD esetében?
A(z) CROME jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00929322. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Crome piaci plafonja?
A(z) CROME piaci plafonja $ 9.29K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CROME keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CROME keringésben lévő tokenszáma 1.00M USD.
Mi volt a(z) CROME mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CROME mindenkori legmagasabb ára 0.322876 USD.
Mi volt a(z) CROME mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CROME mindenkori legalacsonyabb ára 0.00907856 USD.
Mekkora a(z) CROME kereskedési volumene?
A(z) CROME élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CROME ára emelkedni fog idén?
A(z) CROME a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CROME árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:24:09 (UTC+8)

Crome (CROME) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

