Crome (CROME) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00926903 $ 0.00926903 $ 0.00926903 24h alacsony $ 0.00932211 $ 0.00932211 $ 0.00932211 24h magas 24h alacsony $ 0.00926903$ 0.00926903 $ 0.00926903 24h magas $ 0.00932211$ 0.00932211 $ 0.00932211 Minden idők csúcspontja $ 0.322876$ 0.322876 $ 0.322876 Legalacsonyabb ár $ 0.00907856$ 0.00907856 $ 0.00907856 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.14% Árváltozás (7D) -4.14% Árváltozás (7D) -4.14%

Crome (CROME) valós idejű ár: $0.00929322. Az elmúlt 24 órában, a(z)CROME legalacsonyabb ára $ 0.00926903, legmagasabb ára pedig $ 0.00932211 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CROME valaha volt legmagasabb ára $ 0.322876, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00907856 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CROME változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.14% az elmúlt 24 órában, és -4.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crome (CROME) piaci információk

Piaci érték $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K Forgalomban lévő készlet 1.00M 1.00M 1.00M Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Crome jelenlegi piaci plafonja $ 9.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CROME keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.29K.