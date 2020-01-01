croissant the baby amarillo (CROISSANT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) croissant the baby amarillo (CROISSANT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

croissant the baby amarillo (CROISSANT) tokennel kapcsolatos információk Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only! Hivatalos webhely: https://croissantonsol.xyz Vásárolj most CROISSANT tokent!

croissant the baby amarillo (CROISSANT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) croissant the baby amarillo (CROISSANT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.17K $ 9.17K $ 9.17K Teljes tokenszám: $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.17K $ 9.17K $ 9.17K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) croissant the baby amarillo (CROISSANT) áráról

croissant the baby amarillo (CROISSANT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) croissant the baby amarillo (CROISSANT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CROISSANT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CROISSANT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CROISSANT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CROISSANT token élő árfolyamát!

CROISSANT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CROISSANT kapcsán? CROISSANT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CROISSANT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

